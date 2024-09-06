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Kaza süsü verilen cinayet davasında karar çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaza süsü verilen cinayet davasında karar çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğünün tespit edilmesi sonrası açılan davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E. ile tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ile maktul Eyüp Aslantürk'ün kardeşleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

TAHLİYE ETTİLER

Mahkeme heyeti, sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E.’ye konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3 yıl 4 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay ve yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan ise 9 yıl 2 ay ceza verilirken, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 12 Ekim 2023'te meydana gelen olayda; 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Aslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G.'nin 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza talep edilen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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