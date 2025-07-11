Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
‘Yaprak Dökümü’ dizisinde ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir'in son hali gören herkesi şaşırttı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Demir’in drama eğitmenliği yaptığı iddia edildi.
2000’li yıllara damga vuran “Yaprak Dökümü” dizisin başrollerinde Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Güven Hokna gibi isimler yer alıyordu.
Dizinin oyuncularının son halleri merak konusu olurken, dikkat çeken isimlerden biri de Seda Demir oldu.
Dizide ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir’in son hali ortaya çıktı.
ŞİMDİLERDE GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR
Şimdilerde gözlerden bir uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncu değişimiyle şaşırttı.
Sosyal medyada “Çok değişmiş”, “Tanımakta zorlandım” gibi yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncunun şimdilerde drama eğitmenliği yaptığı öne sürüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız