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Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı
Yaprak Dökümü, Seda Demir, Sedef, Oyuncu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Yaprak Dökümü’ dizisinde ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir'in son hali gören herkesi şaşırttı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Demir’in drama eğitmenliği yaptığı iddia edildi.

2000’li yıllara damga vuran “Yaprak Dökümü” dizisin başrollerinde Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Güven Hokna gibi isimler yer alıyordu.

Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı - 1. Resim

Dizinin oyuncularının son halleri merak konusu olurken, dikkat çeken isimlerden biri de Seda Demir oldu.

Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı - 2. Resim

Dizide ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir’in son hali ortaya çıktı.

Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı - 3. Resim

ŞİMDİLERDE GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Şimdilerde gözlerden bir uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncu değişimiyle şaşırttı.

Ekranlardan uzaklaştı, bambaşka bir hayat kurdu! Seda Demir’in yeni mesleği şaşırttı - 4. Resim

Sosyal medyada “Çok değişmiş”, “Tanımakta zorlandım” gibi yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncunun şimdilerde drama eğitmenliği yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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