Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Köse’nin tek çocuğu olan ve haberi alır almaz Türkiye’ye döndüğü öğrenilen Dijan kameralar tarafından görüntülendi.

Yapımcı Erol Köse, dün Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erol Köse

16. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Köse'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapımcı Köse'nin kirada yaşadığı ve bir süredir maddi sıkıntı içinde bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntü...

EROL KÖSE’DEN ÖLMEDEN ÖNCE SON MEKTUP

Soruşturma devam ederken, Köse’nin hayatını kaybetmeden önce kaleme aldığı belirtilen bir not da gündeme geldi. Üzerinde isim ve imza bulunduğu belirtilen notta, “ALS hastasıyım, kurtuluş için mecburdum. Tüm sorumluluk bana ait. Not: Kediye iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

CENAZESİ KIZI DİJAN KÖSE TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Dün vefat eden Erol Köse’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün ise Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi yurt dışında olan ve haberi alır almaz Türkiye’ye döndüğü öğrenilen kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı.

Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse

SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Köse’nin geride bıraktığı bir başka mektupta, cenaze sürecine ilişkin vasiyetine de yer verdiği ortaya çıktı. Mektubunda, cenazesinin vakit namazının ardından herhangi bir tören yapılmadan defnedilmesini istediği belirtildi. Köse’nin vasiyetinde, cenazesinin Polat Yağcı’ya emanet edilmesi yönündeki talebi de yer aldı.

CENAZESİ BUGÜN

Yapımcı Köse için bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınacak, ardından naaşı Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası