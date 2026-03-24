Erol Köse, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan evinin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Köse’nin vefatının ardından çok sayıda ünlü isim sert açıklamalarda bulunurken, Yıldız Asyalı’nın paylaştığı video dikkat çekti. Alkollü olduğu düşünülen Asyalı’nın görüntülerdeki hareketlerini görenler “Sarhoş gibi” tarzında yorumlar yaptı.

Edinilen bilgilere göre Erol Köse, ikamet ettiği sitede yüksekten vefat etti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde, Köse’nin yüksekten düştüğü ve çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek yardıma koştuğu anların yer aldığı görüldü.

EROL KÖSE’NİN BIRAKTIĞI NOT: SORUMLULUK BANA AİT

Soruşturma devam ederken, Köse’nin hayatını kaybetmeden önce kaleme aldığı öne sürülen bir not da gündeme geldi. Üzerinde isim ve imza bulunduğu belirtilen notta, “ALS hastasıyım, kurtuluş için mecburdum. Tüm sorumluluk bana ait. Not: Kediye iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Köse’nin vefatının ardından, geçmişte birçok ünlü isimle yaşadığı polemikler de yeniden gündeme geldi. Bazı isimler sosyal medya üzerinden dikkat çeken ve sert ifadeler içeren paylaşımlar yaptı.

YILDIZ ASYALI: BANA DEDİ Kİ…

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı “Rüya” karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı ise Köse’nin ölümünün ardından bir video yayımladı. Asyalı, yaptığı açıklamada Köse hakkında olumlu görüşler dile getirerek şunları söyledi:

“Erol Köse ile ilgili konuşmak istiyorum. Ne kadar haddim olmasa da. Erol ağabey bence çok dürüst ve iyi bir yapımcıydı. Ben çok üzgünüm şu anda. Ben Erol ağabeyle hiç çalışmadım. Neden derseniz… Bana dedi ki ' Yıldız sen kalitelisin, bu piyasada barınırsan mutsuz olursun.' Ben bunu bana söylediği için müteşekkirim.”

“SARHOŞ GİBİ” YORUMLARI YAPILDI

Öte yandan Asyalı’nın videodaki davranışları ve konuşma tarzı sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar görüntülere ilişkin farklı yorumlar yaparak, ünlü ismin tavırlarını eleştirdi. Bazı kişiler tarafından “İyi değil”, “Sarhoş gibi” , “Videoyu çekmeden önce alkol almış herhalde” şeklinde yorumlar yapıldı.



