Yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir sitenin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü sanat dünyasında ses getiren Erol Köse’nin vasiyeti de ortaya çıktı.

Sarıyer Maslak Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında 40 katlı bir sitenin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümü sanat dünyasında ses getirdi.

ÖLMEDEN ÖNCE YAZDIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ölmeden önce yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıkmıştı. Erol Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta, "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Polat Yağcı

VASİYETİNDE BİR İSMİ İŞARET ETTİ

Erol Köse'nin geride bıraktığı bir diğer mektubunda vasiyetini ise şöyle yazdığı öğrenildi:

"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."

MAL VARLIĞINI KIZINA DEVRETMİŞ

Öte yandan, ünlü yapımcının ölümünden yaklaşık bir hafta önce müzik eserlerinin tüm haklarını kızına devrettiği iddia edildi.

"FİLMİN SONUNDA KİMSE CANLI ÇIKMIYOR"

Erol Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Köse paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."

