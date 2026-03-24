Ünlü yapımcı Erol Köse’nin vefatı sonrası sanat dünyasında farklı görüşler öne çıktı. Bazı isimler taziye mesajları yayımlarken, bazıları ise geçmişte yaşadıkları sorunları gündeme getirerek dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Şarkıcı Rober Hatemo “Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin” derken, Nez ise “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum” ifadesiyle ateş püskürdü.

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği binanın önü

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin, Erol Köse’nin evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir not bulduğu bildirildi. Söz konusu notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk bana ait. Kedime iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Erol Köse’nin ardından sert sözler! Ünlülerden peş peşe “Hakkımı helal etmiyorum” mesajları geldi

Ünlü ismin vefatının ardından gelen sert mesajlar dikkat çekti. Bazı isimler Köse’ye yönelik beddua dolu mesajlar paylaştı.

ATİLLA TAŞ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Köse’yi ağır sözlerle eleştirdi. Taş, kendisine iftira atıldığını, maddi kayıplar yaşadığını ve uzun süre çalışmasının engellendiğini öne sürerek “Hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı:

“Ardımdan bir ton iftira attın, milyonlarca liramı çaldın, beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden, ekmeğimden ettin. Hakkımı helal etmiyorum…”

NEZ: NE YAŞADIĞIMI BİR ALLAH BİR BİZ BİLİRİZ

Nez de konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, geçmişte yaşananların yalnızca kendisi ve ailesi tarafından bilindiğini belirtti ve Köse’ye hakkını helal etmediğini şu sözlerle ifade etti:

“Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum.”

Erol Köse’nin ardından sert sözler! Ünlülerden peş peşe “Hakkımı helal etmiyorum” mesajları geldi

SİNEM UMAŞ: HAYATIMI MAHVETTİN

Gelinim Olur Musun yarışması ile ünlenen Sinem Umaş ise gençlik yıllarında kariyerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, Köse’nin kendisini uzun süre oyaladığını ve bu süreçte fırsatları kaçırdığını dile getirdi:

“Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!”

CENK EREN: ‘SEN DAHA CEZALANDIRILACAKSIN’ DEMİŞTİ

Cenk Eren, Köse nedeniyle sahne yasağı yaşadığını iddia ederek, bu süreçte maddi zorluklar çektiğini ve mesleki olarak engellendiğini şöyle belirtti:

“Beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi. Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. 3 saat bekletip, odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü, sen daha da cezalandırılacaksın' demişti.”

Erol Köse’nin ardından sert sözler! Ünlülerden peş peşe “Hakkımı helal etmiyorum” mesajları geldi

ROBER HATEMO: BİRÇOK İNSANIN CANINI YAKTI

Rober Hatemo ise Köse ile yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle önemli bir maddi kayıp yaşadığını belirtti. Hatemo, birçok kişinin benzer şekilde zarar gördüğünü iddia ederek “Bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın almıştım. O zamanlar oranın ne olacağını anlamıştım. Ama maalesef Erol Köse yüzünden o arazi bana yar olmadı. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı. Üstü kapalı bir tehdit olayı yaşandı ve o mal bana kalmadı. Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin, güle güle gitsin. Daha fazla kötü konuşmak istemiyorum” dedi.

Rober Hatemo

ÖZLEM ÖZDEN: HAKKIM HARAM OLSUN

Bu Tarz Benim Yarışmasıyla bir dönem adından söz ettiren Özlem Özden de Köse’nin ölümünün ardından sert bir mesaj paylaştı. Özden “Hani sorarlar ya nasıl bilirdiniz diye… İyi bilmezdim. Hakkım da haram olsun” dedi.

