Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer’deki dairesinde trajik şekilde hayatını kaybetti. Evinde bıraktığı notta, ALS hastası olduğunu belirterek sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu yazdığı iddia edildi. Ölümünden önce mal varlığını kızına devrettiği iddiası ve sosyal medyadaki çarpıcı paylaşımı da intihar iddialarını güçlendirdi.

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer’deki lüks rezidansında yaşanan trajik olayla hayatını kaybetti. 16. kattaki dairesinin balkonundan düşen Köse’nin ölümü, hem sanat dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Uzun süredir içine kapandığı, yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öne sürülen Köse’nin psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği iddia edildi. Ölümünden hemen önce bıraktığı belirtilen not ise soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

Erol Köse'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar! "Mecburdum, sorumluluk benim"

YAZDIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Köse’nin “ALS hastasıyım, mecburdum. Sorumluluk tamamen bana ait” ifadelerinin yer aldığı bir not bıraktı iddia edildi. Notun sonunda yer alan “Kediye iyi bakın” cümlesi ise dikkat çekti.

Erol Köse'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar! "Mecburdum, sorumluluk benim"

Evde yapılan incelemede benzer içerikte ikinci bir not daha bulundu. İki metin arasında yalnızca küçük bir ifade farkı olduğu, ancak her ikisinin de Köse’nin imzasını taşıdığı belirtildi.

ARKADAŞLARI SON ANLARINI ANLATTI

Durumu haber alması üzerine olay yerine gelen Köse'nin eski çalışma arkadaşı İlker Koç, Köse'nin kalp rahatsızlığı olduğunu, son zamanlarda da içe kapandığını söyledi.

Köse'nin evde yalnız olup olmadığını bilmediğini belirten Koç, "Yardımcısının söylediğine göre onu aşağı indirmiş, misafirim gelecek diye. Yardımcısı daha sonra aramış 'Hani gelmedi misafir.' O da demiş ki 'Bekle gelecek.' Yardımcısının aramasından kısa bir süre sonra olay gerçekleşmiş." diye konuştu.

"MADDİ SIKINTILARI VARDI"

Koç, bir televizyon kanalında beraber aynı masada oturup iki yıl magazin, bir yılda üçüncü sayfa haberleri yaptıklarını anlatarak, "Bir gün onun haber olacağını, yani bu şekilde haber olacağını tahmin etmezdim." dedi.

Köse'nin arkadaşı şarkıcı Yaşar İpek ise çok üzücü bir olay olduğunu belirterek, Köse'nin son zamanlarda neşesinin düşük olduğunu, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve maddi sıkıntılar yaşadığını duyduğunu söyledi.

Erol Köse'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar! "Mecburdum, sorumluluk benim"

MAL VARLIĞINI KIZINA DEVRETMİŞ

Öte yandan, ünlü yapımcının ölümünden yaklaşık bir hafta önce müzik eserlerinin tüm haklarını kızına devrettiği iddiası da dikkat çekti.

Erol Köse'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar! "Mecburdum, sorumluluk benim"

"FİLMİN SONUNDA KİMSE CANLI ÇIKMIYOR"

Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti:

"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."

Haberle İlgili Daha Fazlası