İstanbul'da amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin 10 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayların göbeğindeki Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın olayın ardından katil zanlısı olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aracından yol kenarında indiğini ve azmettirici olmadığını söyledi.

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Kubilay Kaan Kundakçı

KALAYCIOĞLU'NUN İLK İFADESİ

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi de ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Kalaycıoğlu; stüdyoya, orada bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan indiğini söyledi.

"YOL ÜZERİNDE ARAÇTAN İNDİM"

Genç kadın araçtan inen sevgilisinin eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın içerisine doğru ateş ettiğini ve tekrar araca geldiğini, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisini yol üzerinde araçtan indiğini söyledi.

"AZMETTİRİCİ DEĞİLİM"

Birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını öne süren Aleyna Kalaycıoğlu, azmettirici olduğu suçlamalarını reddetti. İlk beyanının ardından Kalaycıoğlu'nun dün de avukat eşliğinde resmi ifadesi alındı.

