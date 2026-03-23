Ünlü yapımcı Erol Köse İstanbul'da 16. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti.

60 yaşındaki yapımcı Erol Köse'nin Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Köse'nin ölümünün intihar mı kaza mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

EROL KÖSE KİMDİR?

21 Eylül 1965'te Elazığ'da doğdu. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına girdi. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Geçmiş yıllarda çeşitli kanallarda ve TGRT Haber'de yayınlanan magazin programlarında da yorumculuk yaptı.

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunuyor.

