Erol Köse'nin vefat haberi ardından gözler tek çocuğu olan kızı Dijan Köse'ye çevrildi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Dijan Köse zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Peki, Erol Köse'nin kızı Dijan Köse kimdir? Dijan ne demek?

Dijan Köse (tam adıyla Dijan Nazlan Köse), Türk yapımcı Erol Köse’nin ilk evliliğinden olan kızıdır. Annesi Ajlan Köse’dir. 1992 doğumlu olan Dijan Köse, marka yönetimi, iş geliştirme ve pazarlama alanlarında kendisini geliştirmiştir.

2024 yılından bu yana Marka Yönetimi Direktörü olarak görev yapmakta; marka kimliği oluşturma, konumlandırma ve büyüme stratejileri üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda girişimcilik deneyimine sahip olan Köse, daha önce kurucusu olduğu kendi işinde marka geliştirme ve yönetim süreçlerini yürütmüştür.

Kariyerinde ayrıca İş Geliştirme Lideri ve Müşteri Yönetimi Lideri pozisyonlarında görev almış; operasyon yönetimi, müşteri ilişkileri ve büyüme stratejileri alanlarında aktif rol üstlenmiştir.

Yurt dışı deneyimi kapsamında İş Geliştirme Müdürü ve Müşteri Yöneticisi olarak çalışmış; etkinlik yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Eğitim hayatı

Eğitim hayatına Fashion Institute of Technology bünyesinde devam etmiş, 2015–2017 yılları arasında Tekstil Geliştirme ve Pazarlama alanında eğitimini tamamlamıştır.

Ardından Baruch College’da 2018–2019 yılları arasında pazarlama alanında eğitim almıştır.

DİJAN NE DEMEK?

Dijan, genellikle Çerkes kültüründe kullanılan ve kökeni Adigeceye dayanan kız ismidir. "Di" (bizim) ve "Jan/Can" (kraliçe, atik, ruh) kelimelerinin birleşimiyle, "bizim kraliçemiz", "becerikli/çevik" veya "canımız" gibi anlamlara gelir.

