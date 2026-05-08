Galatasaray'ın Eylül 2024'te Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Roland Sallai'ye, Premier Lig ekipleri Tottenham ve Nottingham Forest'ın ilgisi var. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki Macar futbolcu ile ilgili transfer kararını verdi.

Galatasaray'da en istikrarlı oyuncularından biri olarak takdir toplayan Roland Sallai için Tottenham ve Nottingham Forest'ın devrede olduğu öğrenilirken; sarı-kırmızılı yönetimden Premier Lig kulüplerine net bir cevap geldi.

Roland Sallai, bu sezon 45 maçta forma giydi ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

SADECE ASTRONOMİK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncu için stratejisini belirledi. Takıma olan aidiyeti ve saha içindeki çok yönlülüğüyle teknik heyetin vazgeçilmezi haline gelen Sallai için astronomik eklif gelmediği sürece herhangi bir transfer görüşmesi yapılmayacak.

SEÇİM SONRASI ZAM ALACAK

Dursun Özbek yönetiminin, oyuncunun performansından oldukça memnun olduğu ve 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim sonrasında futbolcunun maaşına iyileştirme niteliğinde ufak bir zam yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Macar futbolcu, yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret alıyor.

SAĞ BEKTE SALLAI-SINHO REKABETİ

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun kadro planlamasında Sallai'ye kritik bir rol biçiyor. Bu sezon sağ bek bölgesindeki eksikleri kapatan Sallai, yeni sezonda da bu bölgenin kilit isimlerinden biri olacak. Buruk'un, gelecek yıl sağ bek rotasyonunu Wilfried Singo ve Roland Sallai üzerine kurmayı hedeflediği ve bu iki ismin rekabetinden faydalanmak istediği belirtiliyor.

