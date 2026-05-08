İzmir'in Aliağa ilçesinde, limanlar bölgesinden yola çıkan hurda yüklü bir kamyonun kasasından metrelerce dışarı taşan devasa metal parçalarıyla trafikte ilerlemesi adeta faciaya davetiye çıkardı. Yan şeritten geçen ve karşı yönden gelen araçları doğrudan tehdit edecek şekilde sarkan hurda parçalarına aldırış etmeden yoluna devam eden kamyon sürücüsü, trafikteki diğer araçlara korku dolu anlar yaşattı. İnsan hayatını hiçe sayan bu tehlikeli yükleme ve yolculuk anları, duruma isyan ederek "Bu resmen adam öldürür" diyen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

