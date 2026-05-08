Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 3 eksik
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk şansı devam eden sarı-lacivertliler, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç için kamp kadrosunu açıkladı.
Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı müsabaka için hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Konya'ya 22 futbolcuyla gitti. Kart cezalısı Ederson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene de kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
"Mert Günok, Levent Mercan, Tarık Çetin, Matteo Guendouzi, Engin Can Biterge, İsmail Yüksek, Mert Müldür, N'Golo Kante, Nelsen Semedo, Fred Rodrigues, Milan Skriniar, Marce Asensio, Jayden Oosterwolde, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Anthony Musaba, Yiğit Efe Demir, Kerem Aktürkoğlu, Kamil Efe Üregen, Anderson Talisca, Archie Brown, Sidiki Cherif."