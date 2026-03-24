Bayram tatili sırasında Bodrum Yalıkavak Marina’da çıkan yangında yedi lüks yat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yanan yatlardan üçünün Türk vatandaşlarına ait olduğunu açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu teknelerden birinin ünlü iş insanı Ozan Şer’e ait olduğu belirlendi. Aziz Yıldırım’ın yatının da yangından son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bayram tatili sırasında Bodrum Yalıkavak Marina’da çıkan yangında 7 lüks yat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında küle dönen yatların toplam değerinin 150 milyon doları aştığı belirtildi.

Yetkililer, yanan yatlardan üçünün Arap şeyhlerine, birinin ise Rus bir oligarka ait olduğunu açıkladı. Diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk iş insanları olduğu konuşulsa da ilk etapta isimleri açıklanmamıştı.

YANAN YATLARDAN BİRİ OZAN ŞER’E AİT ÇIKTI

Bülent Cankurt bugünkü yazısında olaya ait detaylı bilgiler paylaştı. Cankurt, “Ben yanan iki yatın sahiplerinin kim olduğunu öğrendim. Biri sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ozan Şer'in 'Cher' isimli tahmini piyasa değeri 25 milyon dolar olan motor yatıymış” dedi.

Ozan ve eşi Bahar Şer, tatil için Londra’da bulunan oğullarının yanına giderken, yangın haberini alır almaz Bodrum’a dönmek zorunda kaldı.

Yanan diğer bir yat ise Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık’ın damadı İbrahim Levent’e ait çıktı.

AZİZ YILDIRIM’IN YATI YANGINDAN SON ANDA KURTULMUŞ

Cankurt, Aziz Yıldırım ile ilgili detaya da yer verdi: “Bu arada Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları da yanan yatların birkaç metre ilerisinde demirliymiş. Aziz Yıldırım'ın Lady Yaz isimli yatına bir yat kala, Demet Sabancı Çetindoğan'ın Desiree Bleue'suna ise dört yat kala yangın söndürülmüş; verilmiş sadakaları varmış.”

Yangının çıkış nedeni ve toplam hasar tespiti için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

