Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programına ilişkin detaylar netlik kazandı. Yapımcı Köse için bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınacak, ardından naaşı Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Öte yandan ünlü ismin geride bıraktığı vasiyet niteliğindeki mektupta, cenazesinin herhangi bir tören düzenlenmeden defnedilmesini istediği ve “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi Polat Yağcı’ya emanet edin” ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

Ünlü yapımcı Erol Köse dün hayatını kaybetti. Olay, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre 61 yaşındaki yapımcı, yaşadığı rezidansın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yerde bulunan kişinin Erol Köse olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Olayın “şüpheli ölüm” kapsamında değerlendirilmesine ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Köse’nin yakın çevresinden bazı isimler, ünlü yapımcının son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını ve yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığını öne sürdü.

EL YAZISIYLA BIRAKTIĞI NOT…

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, Köse’nin evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir not bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk bana ait. Kedime iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı ve bu ifadelerin yaşanan olaya ilişkin önemli bir detay olarak değerlendirildiği öğrenildi.

“BENİ TÖRENSİZ ŞEKİLDE DEFNEDİN”

Bunun yanı sıra Köse’nin geride bıraktığı bir başka mektupta ise cenaze sürecine ilişkin vasiyetine yer verdiği ortaya çıktı. Mektupta, cenazesinin vakit namazının ardından herhangi bir tören yapılmadan defnedilmesini istediği yönündeki ifadeler dikkat çekti. Köse’nin mektubunda “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi Polat Yağcı’ya emanet edin” yazdığı öğrenildi.

TÜM KAZANÇLARINI KIZINA DEVRETMİŞ

Öte yandan Yaşar İpek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü yaşadığını dile getirirken, Köse’nin kısa süre önce tüm eserlerinin haklarını kızına devrettiğini ifade etti. İpek şöyle konuştu:

“Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum, şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş.”

Haberle İlgili Daha Fazlası