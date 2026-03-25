Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Söz konusu şarkının, telif hakları gerekçesiyle YouTube’da erişime kapatıldığı öğrenildi.

İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun müzik kariyerine dair yeni bir gelişme yaşandı.

ŞARKISI YOUTUBE’DA ENGELLENDİ

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun, cinayet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından “Gidesim Var” adlı şarkısının YouTube’da erişime engellendiği tespit edildi.

9 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan şarkının video platformundan kaldırıldığı, YouTube sayfasına girildiğinde ise içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle engellendiğine dair uyarı yer aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye’de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve zanlının saklanmasına yardım ettiği öne sürülen İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu toplam 7 şüpheli tutuklandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “kasten öldürme” suçundan tutuklandığı belirtildi.

Diğer şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, H.C.A. ve M.R’nin “kasten öldürmeye yardım” suçundan; İzzet Yıldızhan ve E.T’nin ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevine gönderilme gerekçesi olarak, olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramak yerine kaçmayı tercih etmesinin değerlendirildiği ifade edildi.

Şüphelilerden M.K’nin ise “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini gizleme” suçlarından tutuklanmasına hükmedildiği bildirildi.

