Ünlü yapımcı Erol Köse, dün hayatını kaybetti. Ölümünün ardından geride bıraktığı mektuplar ve ünlülerin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da çok konuşulan Köse, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Köse'nin gözyaşlarına boğulan kızı Dijan'ı Hande Yener teselli ederken, ablası “Canım gitti” diyerek feryat etti.

Ünlü yapımcı Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak’taki evinde, 23 Mart 2026 tarihinde 16’ncı kattan düşerek ölen Köse için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

CENAZESİNİ KIZI TESLİM ALDI

Dün hayatını kaybeden Erol Köse’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı.

YAKIN ARKADAŞI: BEDDUA EDENLERE YAZIKLAR OLSUN

Erol Köse’nin cenazesi Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Cenazeye katılan yakın arkadaşı şarkıcı Dora, gözyaşlarını tutamayarak, “Ona beddua eden herkese yazıklar olsun. Bugün starsanız onun sayesinde, hiç mi emeği yok, hiç mi yararı olmadı size?” ifadelerini kullandı.

ABLASI “CANIM GİTTİ” DİYEREK FERYAT ETTİ

Köse’nin ablası Meral Hanım da tabut başında gözyaşlarına boğularak, “Canım gitti” diyerek feryat etti.

Kızı Dijan'ı cenazede Hande Yener teselli etti

Cenazeye katılanlar arasında Dilan Çıtak da vardı

GERİDE ÜÇ MEKTUP BIRAKTI

Erol Köse’nin geride üç mektup bıraktığı öğrenildi. Bunlardan birinde, dışarıda başına bir şey gelmesi durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği detaylı olarak yazılıydı ve mektubu sürekli yanında taşınıyordu.

Diğer bir mektupta ise vasiyeti yer aldı. Köse’nin törensiz bir şekilde defnedilmek istediğini belirterek, “Cenazemi Polat Yağcı’ya emanet edin” dediği belirtildi.

Üçüncü mektup ise evinde bulundu. El yazısıyla yazılan notta, “ALS hastasıyım, kurtuluş için mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın” ifadeleri yer alıyordu.

ESERLERİNİ KIZINA DEVRETTİ

Ünlü yapımcı, vefatından bir hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu) üzerinden tüm eserlerinin haklarını tek kızı Dijan Nazlan Köse’ye devretti. Şarkıcı Yaşar İpek, “Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş” dedi.

3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Erol Köse’nin vefatından yarım saat önce yardımcısı Mevlüt Bey’i lobide misafir beklemesi için gönderdiği, yardımcısının lobide bulunduğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi. Ünlü yapımcının kalbine 3 ay önce stent takıldığı ve son dönemde hayat enerjisinin azaldığı, acı haberi alan kızının ise hastanelik olduğu açıklandı. İlker Koç, Köse’nin kimseye borcu olmadığını ve tüm işlerini düzenli bir şekilde devrettiğini ifade etti. Öte yandan Köse’nin 3 aydır evden çıkmadığı ve psikolojisinin bozuk olduğu ortaya çıktı.

