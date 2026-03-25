16’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, dün son yolculuğuna uğurlandı. Köse’nin yakın arkadaşı İlker Koç, ölümün ardından gündem olan ‘borç’ ve ‘mafya’ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erol Köse’nin ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialara İlker Koç açıklık getirdi. Koç, en son bayramda görüştüklerini belirterek, Köse’nin olay sırasında evde yalnız vurguladı.

“CİNAYET DEMEK DOĞRU OLMAZ”

Olaya dair konuşan Koç “En son bayramda görüşmüştük. Evde tek başınaymış. Yardımcısını da uzaklaştırmış. Cinayet demek doğru olmaz. Düşmüş olabilir mi? Korkuluklar var, biraz zor ama ağır kalp ilaçları kullandığını biliyorum. Denge sorunu yaşatabilir mi ilaçlar hekimler bilir. Hayatına son verip vermediğini otopsi raporunda göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Köse’nin ağır kalp ilaçları kullandığını belirten Koç, bu ilaçların denge sorununa yol açıp açmayacağının uzmanlar tarafından değerlendirilebileceğini belirtti. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun otopsi raporuyla netleşeceğini vurguladı.

“KİMSEYE BORCU YOKTU”

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman’ın haberine göre Koç, Köse hakkında ortaya atılan ‘borç’ ve ‘mafya’ bağlantısı iddialarını da yalanladı. Köse’nin herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade eden Koç, “Asla kimseye borcu yoktu. Telif gelirleri de iyiydi. Ama sanki ölüme hazırlanıyor gibiymiş. Asistanını işten çıkarıp tazminatını bile ödemiş. Vasiyetini yazmış” dedi.

CENAZESİNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi’nde bulunan 40 katlı bir binanın 16’ncı katından düşerek yaşamını yitiren Erol Köse için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından Hande Yener, Ömür Gedik, Ferhat Göçer ve Hakan Peker katıldı. Törende sanat camiasından katılımın sınırlı olduğu gözlendi.

Babası Erol Köse’yi son yolculuğuna uğurlayan Dijan Nazlan Köse’nin törende duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Hande Yener’in, Köse’yi teselli ettiği görüldü.

DEFNEDİLDİ

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Erol Köse’nin cenazesi Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

