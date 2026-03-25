Ünlü yapımcı Erol Köse (61), Maslak'ta bulunan bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Erol Köse'nin 3 ay önce avukatına vasiyeti ile ilgili attığı ses kaydı ortaya çıktı.

Yapımcı Erol Köse, önceki gün Sarıyer Maslak Mahallesi'nde bulunan 40 katlı bir rezidansın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Köse ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

tv100'de yer alan habere göre Erol Köse'nin ölümünden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e ses kaydı gönderdiği ortaya çıktı.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Köse'nin ses kaydında, "Vasiyetimdir. Bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir Allah korusun. Size güvenim sonsuz Betül hanım, saygılarımla" dediği duyuldu.

EVİNDE NOT BULUNMUŞTU

Erol Köse'nin ölümünün ardından evinde el yazısıyla yazılmış not da bulunmuştu. Notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın" ifadeleri yer almıştı.

