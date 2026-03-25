Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin baş şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun tutuklanmasının ardından, daha önce “Damadım olacak” ifadelerini kullanan Hakan Ural’a yapılan yorumlar dikkat çekti. Ural, ailesine dair yapılan eleştirilere cevap vererek sessizliğini bozdu.

Hakan Ural, iki yıl önce kızı Melisa Ural ile birliktelik yaşayan eski damat adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında yaptığı açıklamaların yeniden gündeme gelmesi üzerine konuştu. Ural, söz konusu ilişkinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ve 1,5 yıl önce sona erdiğini belirtti.

Kadayıfçıoğlu’nun kızının hayatında olduğu dönemde herhangi olumsuz bir durum gözlemlemediğini ifade eden Ural, “Cinayet işleyeceğini nereden bilebilirdim?” dedi.

Ural, kızının ilişkiyi sonlandırdığı süreçte ailenin zor günler geçirdiğini vurgulayarak, yaşananların dışarıdan bilinmediğini dile getirdi. Bu süreçte kendisi ve ailesi hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Ural, “Kızım ayrılırken ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardından küçük kızının da sosyal medyada hedef haline getirildiğini belirten Ural, çocuklarının her zaman yanında olduğunu söyledi. Ural, “Beni yerden yere vurun ama çocuklarıma dil uzatmayın” dedi.

Kendisi hakkında yıllardır çeşitli iddialar ortaya atıldığını belirten Ural, askerlik yapmadığı yönündeki söylentilere de değindi. “18 ay askerlik yaptım” diyen Ural, “60 yaşındayım, hala buna bile inanmayanlar var” şeklinde konuştu.

“SİLAH BİR ANDA PATLADI”

Öte yandan Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu silahın kazayla ateş aldığını ve Kundakçı’yı tanımadığını öne sürdü. "Silah patlayınca şoka girdim" diyen Kadayıfçıoğlu ifadesinde şunları söyledi:

“Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla bir an önce oradan ayrılmak istedim.

İçinde bulunduğum şok halinden dolayı kendi aracımı kullanamayacağımı düşündüğüm için geldiğim araca değil de Vito marka araca geçtim, Aleyna'da yanımda idi. O da panik halindeydi. Hatırladığım kadarıyla benim kullandığım Mercedes marka aracımı da Hüseyin kullandı. Oradan ayrıldık, almaya gittiğimiz BMV marka aracım da orada kaldı. Ben yaşanan bu olaydan dolayı son derece tedirgin oldum, olayı anlamaya çalıştım.”