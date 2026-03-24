13 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ailesi, merhum tarihçi ve yazarın mezarlık ziyaretiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart günü hayatını kaybetmiş ve cenazesi, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilmişti. Vefatıyla Türkiye’yi hüzne boğan Ortaylı’nın ailesi, hem sevenlerine hem de kamuoyuna mezarlık ziyareti konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir açıklama yayınladı.

İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesi nedenini açıkladı

HAZİRAN BAŞINDA ZİYARETE AÇILACAK

“Bilgilendirme” başlığı altında yapılan açıklamada, Fatih Camii Haziresi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle mezarlığın şu anda ziyarete kapalı olduğu şu sözlerle belirtildi.

“Fatih Camii Haziresi, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Yetkililerden alınan bilgiye göre haziran ayı başında ziyarete açılması planlanmaktadır. Açıldığı tarihte resmî sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.”

İLBER ORTAYLI’NIN ÖLÜM NEDENİ

78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmekteydi. Durumu stabildi ve alanında uzman bir ekip tarafından büyük bir özenle takip ediliyordu. İyi dilekleriniz ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Tarihçi Ortaylı, özellikle son dönemde çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ocak ayında prostat rahatsızlığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Ortaylı’nın bu süreçte bağışıklık sisteminin zayıfladığı öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, Ortaylı’nın son bir yıldır sağlık problemleri yaşadığını belirterek, “Yüksek şekeri vardı ve bu konuda dikkat etmiyordu. Kendine bakmıyordu, biz söylediğimizde de kızıyordu” demişti.

