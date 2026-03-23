İlber Ortaylı'nın katıldığı son program! "Geçecek ama nasıl" sözleri duygulandırdı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın, vefatından önce katıldığı son program yayınlandı. Rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini kabul eden Ortaylı'nın "Şu anda sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum." demesi izleyenleri duygulandırdı.
Akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi, cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verildi.
Ortaylı'nın vefatı yankı uyandırırken birçok siyasi ve ünlü isimden de art arda taziye mesajı geldi. Fatih Altaylı ise Ortaylı ile ölmeden önce çektikleri son programını yayınladı.
"DOSTLUK EBEDİDİR"
"Ortaylı aramızda ayrılmadan önce çektiğimiz son program" notuyla servis edilen videoda Ortaylı'nın "Dostluk nedir?” sorusuna verdiği “Ne dermiş Cicero? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir” cevabı dikkat çekti.
"GEÇECEK AMA NASIL BİLMİYORUM"
Rahatsızlığı nedeniyle Altaylı ünlü tarihçiye şifa dilerken Ortaylı'nın ellerini göstererek "Vallahi titriyorum, şu anda sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum." demesi izleyenleri duygulandırdı. Yayın sürecinde de Ortaylı’nın yorgun göründüğü ve sesinin kısık olduğu anlaşıldı.