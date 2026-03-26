Oktay Kaynarca’nın hayrete düştüğü anlar! Yarışmacının yaşını duyunca dondu kaldı
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e bu kez 2004 doğumlu bir yarışmacı damga vurdu. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile Sosyoloji bölümlerinde 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Talha Özkaynak, yaşını açıklayınca stüdyoda şaşkınlığa neden oldu. Özkaynak’ın “22 yaşındayım” sözleri, sunucu Oktay Kaynarca başta olmak üzere herkesi hayrete düşürdü. Yarışmacı, performansıyla 500 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. İşte programa damga vuran o anlar…
ATV’nin reytinglerde üst sıralarda yer alan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da yoğun ilgi gördü. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda dikkat çeken performanslar yer aldı. Bu haftanın öne çıkan ismi ise 2004 doğumlu yarışmacı Talha Özkaynak oldu.
“BIYIKLARDAN DOLAYI BÜYÜK GÖSTERİYORUM”
Yarışmaya kendisini tanıtarak başlayan Özkaynak, 22 yaşında olduğunu, Koç Üniversitesi’nde çift anadal yaptığını ifade etti. “İstanbul’da doğdum, büyüdüm. Hem eğitimime devam ediyorum hem de garsonluk yaparak hayatımı sürdürüyorum. Bıyıklarımdan dolayı biraz büyük gösteriyor olabilirim Oktay Bey” dedi.
Yaş konusunda hayrete düşen Kaynarca “Daha büyük duruyorsun” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
500 BİN TL’LİK SORUYU AÇTIRDI
Başarılı yarışmacı, ilk iki baraj sorusunu doğru cevaplayarak 500 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. Karşısına, “Hangisi çiçekli bir bitkinin adıdır?” sorusu çıktı.
DOĞRU CEVABI BİLEMEDİ
Soruyu cevaplamak için uzun süre düşünen Özkaynak, emin olamayınca yarışmadan çekilme kararı aldı. Sunucunun tahminini sorması üzerine yarışmacı, doğru cevabın “Cırlayık” olabileceğini ifade etti. Ancak doğru cevabın “A- Cırcamuk” olduğu ortaya çıktı.
300 BİN TL İLE AYRILDI
Verdiği kararın doğru olduğunu belirten yarışmacı, yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.