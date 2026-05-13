İlkokul öğretmeni olan 36 yaşındaki Cara Ryan, başlangıçta irritabl bağırsak sendromu (IBS) olduğunu düşündüğü şikayetlerinin aslında ileri evre rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Ryan, üçüncü evre kanser teşhisi almasının ardından erken teşhisin hayati önemine dikkat çekerek, kadınlara düzenli smear testlerini ihmal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İskoçya’nın Inverness kentinde yaşayan Cara Ryan’ın sağlık sorunları Ekim 2022’de başladı. Şiddetli şişkinlik, karın ve bel ağrısı şikayetleriyle defalarca aile hekimine başvuran genç öğretmene, ilk aşamada belirtilerin stres kaynaklı IBS olabileceği söylendi. O dönemde yoğun iş stresi yaşadığını belirten Ryan, bu değerlendirmeyi makul bulduğunu ifade etti.

Belirtilerinin devam etmesi üzerine bağırsak sağlığı üzerine araştırmalar yapan Ryan, beslenmesinde köklü değişikliklere giderek süt ürünleri, kırmızı et, sarımsak ve soğan gibi gıdaları tüketmeyi bıraktı. “Elimden gelen her şeyi yapıyordum” diyen Ryan, yaşadığı sürecin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

Ocak 2023’te rutin smear testi yaptıran Ryan, bu testin hayatını kurtardığını söyledi. Kendisinin daha önce de smear testleri yaptırdığını ifade eden Ryan, buna rağmen kontrolünü ihmal etmediğini vurguladı. Yapılan incelemelerde rahim ağzı bölgesinde yaklaşık 5,5 santimetrelik bir tümör tespit edildiği ve kanserin rahim içine yayıldığı belirlendi. Bu bulgular sonucunda kendisine üçüncü evre rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

Ryan, tanı sürecinde büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, çevresinde benzer bir hastalık yaşayan kimseyi tanımadığını söyledi. İnternette takip ettiği tek kanser hastasının ünlü isim Jade Goody olduğunu ve onun da hayatını kaybetmiş olmasının kendisinde büyük korku oluşturduğunu ifade etti.

Hastalığın en sık görülen belirtilerinden birinin alt karın ve bel bölgesinde ağrı olduğu, rahim ağzı kanserinin çoğunlukla insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonundan kaynaklandığı belirtiliyor. Sağlık uzmanları, 1 2–13 yaş aralığındaki çocuklara HPV aşısı yapılmasını önerirken, aşıyı kaçıran genç kadınların da sağlık kuruluşlarına başvurarak koruyucu aşılardan yararlanabileceği ifade ediliyor.

Tedavi sürecinde kemoterapi gören Ryan’ın tedaviye cevap vermemesi üzerine Temmuz 2024’te kapsamlı bir cerrahi operasyon geçirdiği bildirildi. “Pelvik eksenterasyon” olarak adlandırılan bu ameliyatta rahmin tamamen alındığı, ayrıca mesane ve bağırsakların bir kısmının da çıkarıldığı aktarıldı.

Yaşadığı süreci “dehşet verici” olarak tanımlayan Ryan, kanserin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal açıdan da ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Doğurganlığın kaybı, erken menopoz ve yaşam kalitesindeki düşüşün kendisinde derin bir travma oluşturduğunu ifade etti.

“HAYATTA OLMAYABİLİRDİM”

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Ryan, “Eğer o testi yaptırmasaydım bugün hayatta olmayabilirdim” diyerek kadınları düzenli kontrollerini yaptırmaya çağırdı. Başlangıçta utandığı için smear testinden çekindiğini de itiraf eden Ryan, bu durumun birçok kadının hayatını riske attığını söyledi.

Tedavi sürecinin ardından temiz sonuçlar aldığını açıklayan genç öğretmen, artık hayata yeniden dönmeye hazır olduğunu ve ikinci bir şansı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirtti.

