ATV’nin ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da izleyicilerden tam not aldı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacılar ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacı Mustafa Suat Atalay, 100 bin TL’lik soruda üç joker hakkını birden kullandı.

ATV’nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Tek soruda 3 jokeri de tüketti! Milyoner’de heyecan zirve yaptı

CEVAPTA ZORLANDI

Yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçerek ikinci baraj sorularına kadar ilerledi. Ardından 100 bin TL’lik soruda karşısına “Şair Louis Aragon, hangi roman için ‘Dünyanın en güzel aşk hikayesi’ demiştir?” sorusu çıktı. Doğru cevabı bilmediğini belirten Atalay, joker haklarını devreye soktu.

Tek soruda 3 jokeri de tüketti! Milyoner’de heyecan zirve yaptı

ÜÇ JOKERİNİ BİRDEN KULLANDI

İlk olarak telefon jokerini kullanan yarışmacı, verilen cevaptan tatmin olmayınca yarı yarıya jokerini de değerlendirdi. Son olarak çift cevap jokerini de kullanarak tek bir soru için üç joker hakkını birden kullanan Atalay herkesi şaşırttı.

Tek soruda 3 jokeri de tüketti! Milyoner’de heyecan zirve yaptı

Yarışmacı son olarak 'C: Peyami Safa'nın "Fatih - Harbiye"si' şıkkında karar kıldı.

Doğru cevabın Cengiz Aytmatov’un “Cemile” olduğunu gören yarışmacı hayrete düştü.

100 BİN TL İLE AYRILDI

Bir sonraki soruya ilerleme hakkı elde eden yarışmacı, soruya cevap vermeyerek 100 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Tek soruda 3 jokeri de tüketti! Milyoner’de heyecan zirve yaptı

Haberle İlgili Daha Fazlası