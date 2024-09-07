Yoğun bakımdaki Ayşenur Yazıcı’dan haber var! İşte sağlık durumu

Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla bir döneme damga vuran Ayşenur Yazıcı, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden ünlü sunucunun sağlık durumuyla ilgili ablası bilgi verdi.

90’lı yılların tanınan sunucusu Ayşenur Yazıcı’nın yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Yazıcı’nın oğlu sosyal medyadan yaptığı çağrıda kan bağışında bulunulmasını rica etmişti.

“BÖBREĞİN BİRİNE KAYBEDİLMİŞ OLARAK BAKILIYOR”

Ayşenur Yazıcı’dan günler sonra haber geldi. Yazıcının kız kardeşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kardeşinin solunum ve oksijen problemleri yaşadığını aktardı.

Abla Neşenur paylaşımında “Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamın telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var” dedi.

“DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Devamında ise “İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin. Buradaki sorulara geri dönemeyeceğin anlayışla karşılayacağınızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ayşenur Yazıcı’nın ablası paylaşıma ünlü sunucunun hastaneden çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

Gönderinin altına kısa sürede onlarca ‘geçmiş olsun’ mesajı geldi.

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı 1958 yılında Elazığ’da ilk çocuk olarak dünyaya geldi. İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesinde, üniversiteyi Fransa’nın Lyon şehrinde Rhone akademisinde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.

1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı.

1990 yılından beri özel televizyonlarda spiker olarak çalıştı, programlar yaptı. Bu meslekte 50’den fazla ödülü var. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan “Türkçe’yi en iyi kullanan spiker” ödülüne layık görüldü.

Zülfü Livaneli’nin Şahmeran filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile beraber çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli haftalık dergilere kozmetik yazıları, psikolojik testler hazırladı ve yayımladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kendisinin ayrıca toplamda 13 tane kitabı bulunuyor.

Ayşenur Yazıcı, 1997-1998 yıllarında TGRT’de sabah programı editörlüğü ve spikerlik yaptı. 2005 yılında ATV’de reality show programı sunuculuğu üstlendi. 2010-2011 yıllarında ise TRT’de ‘Sütlü Kahve’ adlı programın sunuculuğunu yapan Yazıcı, daha birçok programda görev aldı.