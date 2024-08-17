Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda! Oğlu 'Hayata tutunması için yardım istiyorum' diyerek duyurdu

Bir dönem gündüz programı kuşağı sunan, spiker ve yazar Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı. 66 yaşındaki Yazıcı için oğlu sosyal medyadan çağrı yaparak kan bağışında bulunulmasını rica etti.

Birçok TV kanalında spikerlik yapan, sunduğu sabah ve gündüz kuşağı programlarıyla tanınan, son dönemde ise Youtube’daki kendi kanlında yayınlar yapan Ayşenur Yazıcı’dan kötü bir haber geldi.

“HAYATA TUTUNMASI İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR”

Ünlü sunucu ve spiker Ayşenur Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Yazıcı’nın X hesabından bir paylaşım yapan isim, şu ifadeleri kullandı:

“İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine ‘Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.”

UYARI YAPTI

Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir paylaşım daha yapan Kerem Kürşat, “Yanlış anlama olmaması adına: Ben oğlu Kerem Kürşat. Tweet’i ben, onun bilgisayarından atıyorum. Yoğun bakımda yatmakta olan kişi annem Ayşenur Süral Yazıcı. Bazı arkadaşlar tweet’i atanın annem olduğunu ve onun annesine kan aradığımızı zannetmiş” dedi.

Ünlü isim için kısa sürede onlarca ‘geçmiş olsun’ mesajı gelirken, Ayşenur Yazıcı’nın hastalığıyla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı 1958 yılında Elazığ’da ilk çocuk olarak dünyaya geldi. İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesinde, üniversiteyi Fransa’nın Lyon şehrinde Rhone akademisinde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.

1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı.

1990 yılından beri özel televizyonlarda spiker olarak çalıştı, programlar yaptı. Bu meslekte 50’den fazla ödülü var. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan “Türkçe’yi en iyi kullanan spiker” ödülüne layık görüldü.

Zülfü Livaneli’nin Şahmeran filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile beraber çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli haftalık dergilere kozmetik yazıları, psikolojik testler hazırladı ve yayımladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kendisinin ayrıca toplamda 13 tane kitabı bulunuyor.

Ayşenur Yazıcı, 1997-1998 yıllarında TGRT’de sabah programı editörlüğü ve spikerlik yaptı. 2005 yılında ATV’de reality show programı sunuculuğu üstlendi. 2010-2011 yıllarında ise TRT’de ‘Sütlü Kahve’ adlı programın sunuculuğunu yapan Yazıcı, daha birçok programda görev aldı.