Yoğun bakıma kaldırılan Ayşenur Yazıcı’nın hastalığını arkadaşı açıkladı! Tüm süreci tek tek anlattı

Bir dönem sunduğu programlarla ekrana damga vuran Ayşenur Yazıcı, geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yazıcı’nın sosyal medya hesabından paylaşım yapan oğlu annesi için kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Ünlü ismin yakın arkadaşı ise Yazıcı’nın hastalığıyla ilgili bilgi vererek süreci sevenleriyle paylaştı.

90’lı yılların tanınan sunucusu ve spiker Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda tedavi altına alındı. 65 yaşındaki Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat, sosyal medya hesabından duyuru yaparak annesi için kan bağışı çağrısında bulundu.

OĞLU ‘YARDIMIZINIZA İHTİYACIM VAR’ DİYEREK DUYURDU

Paylaşımında ise yardım bekleyen isim “Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine '’Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

AYŞENUR YAZICI’NIN HASTALIĞI NE?

Ayşenur Yazıcı’nın sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. “Ayşenur Yazıcı neden yoğun bakımda” , “Ayşenur Yazıcı hastalığı ne?” gibi sorular merak edilirken, ünlü ismin yakın arkadaşı X hesabından bir paylaşım yaptı. Sunucunun kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için ameliyat geçirdiğini ve yarım saatlik operasyonun 7,5 saat sürdüğünü iddia etti.

“YARIM SAAT SÜRECEK DENİLEN OPERASYON 7,5 SAAT SÜRDÜ”

Ayşenur Yazıcı’nın daha sonra ise böbrekleriyle ilgili ciddi problemler yaşadığını belirten arkadaşı şu açıklamayı yaptı:

“Kıymetli dostum, Türkiye’nin aydınlık yüzü, cesur yürek savaşçı Cumhuriyet kadını Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda. Mayıs ayı ortalarında kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için oradaki damara müdahale edilen ufak bir operasyon geçirdi. Sonrasında sürekli tansiyon, baş dönmesi ve baş ağrısı sıkıntısıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Her seferinde tansiyon ilaçları değiştirilip geri gönderildi bir iki defa da gece hastanede kaldı. 3-4 gün önce kendisine söylenen ‘Böbreklerinde bir sorun var hastanede birkaç gün yatacaksın. Önce böbreklerini düzenleyeceğiz ondan sonra da seni tekrar ufak bir operasyona alacağız, yarım saat sürecek bir operasyon böbreğe giden damarın daralmış onu genişletmek için bir balon takacağız.’ Yarım saat sürecek denilen operasyon 7,5 saat sürdü.”

“BÖBREĞİN ÇALIŞIP ÇALIŞMAYACAĞI BELLİ OLACAK”

“Doktorun söylediği böbreklerden bir tanesi kan gitmediği için tamamen hiç kan alamıyormuş, onunla zaten hiç uğraşmamışlar. Diğer böbrek yüzde bir kan alabiliyormuş ona giden damarı açıp onu yaşatmaya çalışmışlar. Çok uzun süre açamamışlar, en sonunda açtıklarında da uzun süredir kan gitmeyen böbreğe yeniden kan gittiği için bu sefer damarlar çatlamış onları yakarak kapatmaya çalışmışlar. En son söylenen ise “Şu anda böbreğin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili bir şey söyleyemeyiz çünkü verilen ilaçlar vesaire nedeniyle test yapamıyoruz. 19 Ağustos pazartesi günü test yapılacak ve böbreğin çalışıp çalışmayacağı, ne kadar hasar gördüğü tam olarak o zaman belli olacak. Diren Sevgili Ayşenur. Sen savaşçı, asil ruhsun Ayşenur Yazıcı bu mücadelenden de güçlenerek, eskisinden de sağlam çıkacaksın inşallah. Dualarım seninle…”