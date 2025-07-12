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Zehra Çilingiroğlu'nun özel plakalı yeni aracı! Değeri dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zehra Çilingiroğlu&#039;nun özel plakalı yeni aracı! Değeri dudak uçuklattı
Zehra Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Lüks Araba, Bebek, Bodrum, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni aldığı 15 milyon TL değerindeki arabasıyla Bebek'te görüntülendi. Çilingiroğlu'nun özel plakalı lüks otomobili dikkat çekti.

Oyunculuk dışında müzik kariyeriyle de ön planda olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında dünyaevine girmiş; bu evlilikten Zehra adında bir kızları olan çift, 2005'te yollarını ayırmıştı. Küçük yaştan itibaren ünlüler dünyasında tanınan bir isim olan Zehra Çilingiroğlu, bu kez lük aracıyla adından söz ettirdi.

Zehra Çilingiroğlu'nun özel plakalı yeni aracı! Değeri dudak uçuklattı - 1. Resim

Sabah gazetesinden yer alan habere göre; Bodrum tatilinden dönen Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te bir otelden çıkarken objektiflere takıldı.

Zehra Çilingiroğlu'nun özel plakalı yeni aracı! Değeri dudak uçuklattı - 2. Resim

ÖZEL PLAKA

Magazin muhabirlerinin sorularını cevapsız bırakan 27 yaşındaki Çilingiroğlu, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı 15 milyon TL'lik yeni cipi ile sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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