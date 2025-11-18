İngiltere’de güvenlik gündemi bir anda alevlendi. MI5’in uyarılarının ardından hükümet kanadından gelen açıklamalar, Pekin’in paravan şirketler ve dışarıdan görevlendirilen “headhunter”lar aracılığıyla, parlamentoya ve devlet kurumlarına yakın kişileri hedef aldığı iddiasını yeniden manşetlere taşıdı. İngiliz Güvenlik Bakanı, Çin istihbaratının “hassas bilgilere erişimi olan isimleri işe alıp yetiştirmeye çalıştığını” söyleyerek Londra’da adeta alarma geçti

İngiltere’de güvenlik gündemi yeniden hareketlendi. Güvenlik Bakanı, Çin’in "parlamento ve İngiltere hükümeti hakkında hassas bilgilere erişimi olan kişileri işe almak ve yetiştirmek" istediğini söyledi.

Mevcut faaliyetlerin "paravan şirketler ya da dış headhunterlar üzerinden gizlenen bir grup Çinli istihbarat subayı tarafından yürütüldüğü" bilgisi ülke gündemine bomba gibi düştü.

ASKERLERE ŞOK TALİMAT: ARAÇLARDA KONUŞMAYIN

İngiltere Savunma Bakanlığı, kiralık resmi araçlara büyük kırmızı uyarı etiketleri yapıştırdı.

Özellikle Çin yapımı elektrikli MG araçları için alarm verildi. Bu araçların bağlı bilgisayar sistemleri üzerinden konuşmaları kaydedebileceği veya verileri Çin’deki üreticilere gönderebileceği korkusu gündeme geldi.

Bakanlık, tüm personeli "araçlarda gizli ya da resmi seviyenin üzerindeki konuşmalardan kaçınma" konusunda uyardı.

Etiketlerde şu ifadeler yer aldı:

"MOD cihazları araca bağlanmamalıdır. Araç içinde resmi düzeyin üzerindeki konuşmalardan kaçının"

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, kiraladığı araçlara — Çin yapımı elektrikli MG'ler de dahil — personelin gizli bilgileri tartışmaması veya resmi cihazları araçlara bağlamaması gerektiğini belirten uyarı etiketleri yapıştırdı.

BEYAZ FİLO TEHLİKEDE: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA CASUSLUK ŞÜPHESİ

Savunma Bakanlığı’nın "beyaz filo" olarak bilinen, tatbikat ve lojistik görevlerde kullanılan araçlarında risk daha da büyüdü.

Gösterge panellerine yapıştırılan uyarılar, Çin’in bu tip araçlara yönelik küresel bir sızma operasyonu başlattığı endişesini körükledi.

Bakanlık, sızıntıya dair bir kanıt olmadığını söylese de, hassas askeri bölgelerde Çin yapımı elektrikli araçlar zaten yasaktı.

Son verilere göre Savunma Bakanlığı filosunda 745 elektrikli ve 1.414 hibrit araç bulunuyor.

SUNAK’IN ARACINDA ÇİN CİHAZI BULUNMUŞTU

2023’te eski Başbakan Rishi Sunak’ın kullandığı düşünülen bir hükümet aracında mühürlü bir Çin izleme cihazı ortaya çıkarılmıştı. İngiltere bu olaydan sonra kapsamlı güvenlik önlemlerini devreye soktu.

Bakanlar için çalışan personel Rusya ve Çin bağlantıları açısından tarandı; kabineye, Çin malı cihazları ana sistemlerden ayırma talimatı verildi.

Tory savunma sözcüsü Mark Francois, güvenlik endişelerinin doruğa çıktığı bu dönemde şu ifadeyi kullandı:

"Sonunda hükümetimizin bazı birimleri Çin casusluğu tehdidini ciddiye almaya başladı. Çin araçları ve parçaları üzerinde çok daha sıkı kısıtlamalar uygulayan ABD’den de ders alabiliriz. Günümüzde dikkatsiz konuşmalar kesinlikle canlara mal oluyor."

Savunma Bakanlığı ise güncel politikayı şöyle aktardı:

"Halkın beklediği gibi, sistemlerimizi ve bilgilerimizi korumak için güvenlik önlemleri aldık. Bu önlemler arasında resmi cihazların arabalara bağlanmaması ve personelin yalnızca uygun sınıflandırma düzeyinde konuşmalar yapması yer alıyor. Bu politika sadece elektrikli araçlar için değil, tüm sivil kiralık araçlar için geçerlidir."

