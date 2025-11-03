Yabancı ajanlar Çin’in tahıl genetiğini ele geçirdi! Ülke çalkalanıyor

Çin, tarım ve gıda alanında yeni bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya.

Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre yabancı istihbarat teşkilatları, Çin’in tahıl sektörüne derinlemesine sızarak genetik veriler ve tohum kaynakları üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyor.

İlgili Haber Ata tohumu ile üretildi! 1 tanesi 35 kilo geliyor

TAHIL SEKTÖRÜNE SIZMAK İSTEDİLER

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan açıklamada, "Son yıllarda yabancı istihbarat kurumları Çin’in tahıl sektörüne sızma çabalarını yoğunlaştırdı. Soya, mısır ve pirinç gibi mahsullerden genetik veriler toplanıyor ve bu durum gıda güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Devlet yetkilileri, halktan şüpheli faaliyetleri resmi yardım hatları veya çevrimiçi kanallar aracılığıyla bildirmelerini istedi.

GIDA GÜVENLİĞİ ARTIK İSTİHBARAT KONUSU

Pekin merkezli Trivium China’nın direktörü Even Rogers Pay, "Pekin uzun süredir gıda güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirmeye başladı" dedi.

CASUSLUK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık, Zhu soyadlı bir Çinli iş insanının, "ortak tohum işbirliği" projesi adı altında, ihracatı yasaklanan “ebeveyn tohumları”nı yabancı bir şirkete sattığını tespit etti. Tohumların, ihracat ürünleriyle aynı konteynerlere gizlendiği açıklandı.

Zhu bir buçuk yıl hapis cezası aldı, 17 kişi ise idari cezaya çarptırıldı.

KONSOLOSLUK PERSONELİ DE ŞÜPHELİ

Başka bir olayda, bir ülkenin konsolosluk çalışanlarının ve uzmanlarının, önemli bir tarım bölgesinde izinsiz saha araştırmaları yaptığı ortaya çıktı.

İddialara göre ekipler mahsul verimi ve rezervler hakkında veri topladı, tespit edilmemek için sık sık araç değiştirdi.

Devlet Güvenlik Bakanlığı, olayların ardından önlemlerin artırıldığını ve gıda sektöründe güvenlik denetimlerinin sıkılaştırıldığını paylaştı.