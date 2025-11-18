Türkiye'de en çok kullanılan dijital platform e-Devlet Kapısı'na (turkiye.gov.tr) erişimde yaşanan sıkıntılar, milyonlarca kullanıcıyı endişelendirdi. Özellikle mesai saatleri içinde bazı kullanıcıların siteye giriş yapamaması üzerine " e-Devlet çöktü mü son dakika 2025, neden açılmıyor?" sorular gündeme geldi. İşte, 18 Kasım 2025 Salı e-Devlet erişim sorununa dair detaylar...

E-Devlet'e giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Bu kapsamda kullanıcılar, sorunun cevabını internet üzerinde araştırmaya başladı.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİREMİYORUM?

E-Devlet'te yaşanan aksaklık hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. e-Devlet’e erişim sorunları, sistem yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları veya geçici altyapı problemleri nedeniyle yaşanabilir. Konuyla ilgili gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Vatandaşlar işlemlerini tamamlayabilmek için e-Devlet’e yeniden erişim sağlamayı bekliyor.

SEVCAN GİRGİN

