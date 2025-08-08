Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Trump Pentagon’a talimat verdi: Sınır ötesinde kartel operasyonu başlıyor!

Trump Pentagon’a talimat verdi: Sınır ötesinde kartel operasyonu başlıyor!

Trump Pentagon’a talimat verdi: Sınır ötesinde kartel operasyonu başlıyor!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerini hedef alan en sert adımını attı. Bazı kartelleri “yabancı terör örgütü” ilan eden Trump, Pentagon’a denizde ve yabancı topraklarda doğrudan askeri operasyon başlatma talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki bazı uyuşturucu kartellerini “yabancı terör örgütü” ilan ettikten sonra, Pentagon’a bu gruplara karşı doğrudan askeri operasyon başlatma talimatı verdi. 

KARTELLERE KARŞI 'TERÖRLE MÜCADELE' STRATEJİSİ

Ocak ayında yeniden göreve başlayan Trump, Dışişleri Bakanlığı’na belirli kartelleri terör örgütü olarak tanımlama talimatı vermişti. Şubat ayında Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua ve birkaç diğer grup bu kapsamda listelendi.

İki hafta önce ise Venezuela’daki Cartel de los Soles, ABD’nin “özel olarak belirlenmiş küresel terörist gruplar” listesine alındı.

Washington, bu örgütün başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun olduğunu iddia etmişti.

ASKERİ MÜDAHALE HAZIRLIĞI DEAM EDİYOR

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Pentagon, kartellere yönelik denizde ve yabancı topraklarda doğrudan operasyon planlarını hazırlamaya başladı. Ancak bu adım, uluslararası hukuk ve ABD iç hukukunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

Trump’ın talimatı, ABD güçlerinin yabancı topraklarda suç şüphelilerine karşı ölümcül güç kullanmasını öngörüyor. Uzmanlar, bu durumun “cinayet” ve “yasaklanmış suikast” kapsamına girip girmeyeceği konusunda uyarıyor.

MEKSİKA VE VENEZUELA GERGİNLİĞİ

Trump yönetimi, Nisan ayında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’a, ABD ordusunun ülkesinde kartellerle mücadele etmesi teklifinde bulundu. Sheinbaum bu öneriyi reddetti.

Venezuela ile de tansiyon yükseliyor. ABD Adalet Bakanlığı, Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgilere 50 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD ordusu geçmişte Latin Amerika’daki uyuşturucu operasyonlarına sınırlı katılım göstermiş, genellikle sahil güvenlik veya yerel kolluk kuvvetlerine destek vermekle yetinmişti.

1878 tarihli Posse Comitatus Yasası, ordunun kolluk görevlerinde doğrudan kullanılmasını yasaklıyor.

Buna rağmen Trump, seçim kampanyasında kartellere karşı Özel Harekat birlikleri ve deniz kuvvetleri kullanma sözü vermişti.

ABD yönetimi, Meksika üzerinde gizli insansız hava aracı uçuşlarını artırarak fentanil laboratuvarlarını tespit etmeye çalışıyor. CIA, elde edilen bilgileri Meksikalı yetkililerle paylaşıyor. ABD Kuzey Komutanlığı ise sınırda 330’dan fazla gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: Dış Haberler

