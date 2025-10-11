Mehmetçik 105 yıl sonra Filistin'e dönüyor! Türkiye, Gazze'de başaktör olacak

YILMAZ BİLGEN - Türkiye’nin Filistin meselesine ilişkin yürüttüğü proaktif diplomasi, İslam dünyasını heyecanlandırdı. Uzmanlar, Türkiye’nin 105 yıl sonra Filistin’e dönüşünü tarihî dönüşüm ve yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.

Emekli Tuğgeneral Abdulkadir Akturan, bu kazanımın Türk halkı ve İslam dünyasında büyük bir heyecana yol açtığını ve Türkiye’nin prestijini çok daha farklı bir boyuta yükselttiğini söyledi.

Akturan, şunları kaydetti:

"Barışın tesisinde oynadığımız belirleyici rol, barışı koruma aşamasında da devam edecek. Sonraki süreçlerde daha efektif askerî konumlanma gerçekleşir. Türkiye, İsrail barikatını delmede başaktördü. Şimdi, yeni ve çok başka bir misyonla sahadayız. Filistin’de Türk adının ifade ettiği anlam çok derin. İsrail’in de açık yanları var. Türk askerinin gölgesi dahi İsrail’i dizginler. Bölge ve dünya ölçeğinde büyük bir olay bizim garantörlüğümüz. Bu aynı zamanda bir güç ispatı. BM, ABD, Rusya, Çin denklemi de bu noktada çok önemli. Ordumuz bu şerefli görevi de hakkı ile ve tarihî sorumluluk gereği ifa edecektir."

YIKIMIN MALİYETİ 65 MİLYAR DOLAR

Suriyeli araştırmacı Muin Naim de Ankara’nın İsrail’in bütün önleme çabalarına rağmen garantör ülke olmasının önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile birlikte ateşkes ve kalıcı barışa yüklenen anlam da değişti. İsrail geri çekilmeye başladı. Hem de ciddi bir biçimde çekiliyor. Bu noktada tarihî bir misyon üstlenen Türkiye, şimdi orada Gazze halkı için askerî olduğu kadar siyasi ve yeniden yapılanma aşamasının da başaktörü olacak. Siyonist rejimin tuzaklarına karşı teyakkuzda olacak ve halkın da büyük teveccüh ve sevgisini kazanan bir milletin evlatları, Filistin için çok başka anlamlar ifade ediyor. Şu an komisyonlar yoğun çalışıyor. Ateşkes sonrası ile ilgili müzakereler sürüyor. Gazze’de en az 65 milyar dolarlık yıkımın maliyeti var. Bu noktada Gazze’nin imarında Türkiye tek aday. Öte yandan Türkiye ismi bu ateşkesi farklı kılan en önemli faktör. İsrail açısında da çok kritik bir konumlanma oldu."

TÜRKLER OLMADAN BARIŞ GELMEZ

Gazze’nin 105 yıl önceki Türk toprağı niteliğini hatırlatan Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise şunları söyledi: