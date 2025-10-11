Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı: İsrail, el-Musaylih’i vurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik yeni bir hava harekâtı başlatarak ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Yerel kaynaklar, saldırıların özellikle el-Musaylih bölgesini hedef aldığını bildirdi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları el-Musaylih beldesine 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu bölgede şiddetli patlamalar meydana gelirken, bazı endüstriyel tesislerde büyük hasar oluştu.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunması dikkat çekerken, Musaylih ile Neccariye arasındaki kara yolu saldırılar nedeniyle trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıların Hizbullah’a ait altyapıyı hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, Hizbullah’ın "altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla kullandığı" iddia edilen araçların vurulduğu belirtildi.

İsrail, Hizbullah’ın bölgedeki varlığını ateşkesin ihlali olarak değerlendirdi.

ATEŞKES EN AZ 4.500 KEZ İHLAL EDİLDİ

Ancak verilere göre İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkesi en az 4 bin 500 kez ihlal etti. Bu saldırılarda şu ana kadar en az 283 kişi hayatını kaybederken, 630'dan fazla kişi de yaralandı.

Ekim 2023'te başlayan ve zamanla şiddetlenen çatışmaların ardından, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bugüne dek 4 binden fazla kişi ölürken, yaklaşık 17 bin kişi ise yaralandı.