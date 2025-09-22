Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İsrail'den Lübnan'a saldırı: Ölenler arasında ABD'liler de var iddiası!

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Ölenler arasında ABD'liler de var iddiası!

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Ajanslar

Lübnan hükümeti, İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında dün beş kişi öldüğünü açıkladı. Ölenlerin ABD vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Bint Cubeyl kentinde insanız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

Saldırıda ölen baba ve çocukların ise ABD vatandaşı olduğu iddia edildi. 

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu iddiayı yalanladı. CNN'e konuşan sözcü, "Durum belirsiz olsa da, şimdiye kadarki göstergeler, ölen beş kişinin ABD vatandaşı olmadığını gösteriyor." dedi.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.​​​​​​​

 

Kaynak: Ajanslar

