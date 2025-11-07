Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyareti skandala dönüştü: Şoförünü zorla askere götürdüler!

Hollywood yıldızı Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti, yerel ekibinden bir kişinin askeri yetkililer tarafından zorla askere alınması iddiasıyla krize dönüştü.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) elçisi olarak görev yapan Jolie, ülkenin güneyindeki savaş mağduru çocuklarla bir araya gelmek üzere Ukrayna’yı ikinci defa ziyaret etti. Ünlü oyuncu, neredeyse her gün Rus drone ve füze saldırılarının hedefi olan Herson bölgesinde çocuklarla vakit geçirirken objektiflere yansıdı.

Ancak ziyaret sırasında Jolie’nin ekibindeki şoförün, askerlik şubesine bağlı görevlilerce “zorla askere çağrıldığı” öne sürüldü. Ukrayna ordusu kısa süreli bir açıklama yaparak olayı doğruladı, ancak daha sonra paylaşımı silip “medyada yayılan bilgilerin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını” duyurdu.

ŞOFÖRÜN DURUMU BELLİ DEĞİL

NTV'nin haberine göre Mykolaiv Askeri Kayıt Bürosu, şoförün bir askeri yedek olduğunu ve yeniden eğitim için çağrıldığını açıkladı, ancak kişinin gerçekten göreve alınıp alınmadığı netleşmedi.

Jolie'nin ayrıca, ülkeye Ukrayna hükümetine önceden haber vermeden giriş yaptığı ve bölgeye yaya ulaştığı iddia edildi.

Jolie, ziyareti hakkında sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmadı.

Jolie, daha önce Nisan 2022’de Ukrayna’nın Lviv kentini ziyaret etmiş, savaşta yaralanan çocuklarla ve yerinden edilen ailelerle görüşmüş, onlara yeniden döneceği sözünü vermişti.