ABD, Suriye'deki bir askeri üste varlık mı gösterecek? O iddiaları cevap geldi

ABD, Suriye'deki bir askeri üste varlık mı gösterecek? O iddiaları cevap geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Suriye&#039;deki bir askeri üste varlık mı gösterecek? O iddiaları cevap geldi
Anadolu Ajansı

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad'ın tarihi bir operasyonla düşürülmesinin ardından ülkede toparlanma süreci hakim oluyor. Zaman zaman birçok konuda spekülasyon söylemlerinin döndüğü ülkede, bu kez ABD'nin Suriye'deki bir askeri üste varlık göstereceği iddiası ortaya atıldı. O iddialara yönelik cevap geldi.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesinin ardından toparlanma süreci yaşanıyor.

Suriyeli bir hükümet yetkilisi, Reuters haber ajansının ABD'nin Suriye'nin güneyinde bir askeri üste varlık göstereceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan dışişleri bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, "Reuters'ın ABD'nin Suriye'deki üsleri ile ilgili haberi gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye'deki bir askeri üste varlık mı gösterecek? O iddiaları cevap geldi - 1. Resim

SURİYE'DEN ASKERİ VARLIK İDDİALARINA CEVAP

ABD’nin Suriye'ye yönelik tutumunda değişim gözlemlediklerine işaret eden söz konusu yetkili, "ABD, merkezi Şam yönetimiyle doğrudan ilişki kurmaya ve ülkenin birliğini desteklemeye yönelmiş durumda ve her türlü bölünme çağrısını reddediyor." dedi.

Geçici yapılarla zorunlu olarak kurulan temasların ve işbirliklerinin, başkent Şam’a taşınmasının planlandığını belirten yetkili, bunun siyasi, askeri ve ekonomik düzeyde ortak koordinasyon temelinde yürütüleceğini ifade etti.

Suriye’nin "yeni döneme" girdiğine dikkati çeken dışişleri bakanlığı yetkilisi, ülkenin ulusal egemenlik ve karşılıklı saygı ilkesine dayalı işbirliğini esas alarak istikrarı güçlendirme yolunda ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Reuters'ın bugün yayınladığı haberde, ABD'nin Suriye'nin güneyinde, Şam ile Tel Aviv arasında öngörülen güvenlik anlaşmasını denetlemek amacıyla bir askeri üste varlık göstereceği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

