Yeni nesil çetelere katlamalı ceza! Çocuk tetikçi kullananların kökü kurutulacak

YÜCEL KAYAOĞLU - Türkiye’de son birkaç yıldır, organize suç örgütlerinin, çocukları “tetikçi” olarak kullanmaya başlaması ile birlikte suça sürüklenen çocuklar konusunda yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi. Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak ile özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çocukları adam öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak.

ÇOCUKLARA SIKI TAKİP

Taslak ile basit bir suç işlemiş olsalar bile ilk suçlarından itibaren çocukların takip edilerek, rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanıyor. AK Parti kaynakları, “Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda mafya örgütlerinin ve çetelerin en fazla dağılmış ailelerin çocuklarını kullandığı tespiti yapıldı. Bu nedenle, suç işleyen çocukların ebeveynlerinin sorumluluklarının yeniden ele alınması gündeme geldi.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, “Fransa’da benzer bir uygulama var. Hâkime takdir yetkisi veriliyor. Hâkim isterse cezada indirim yapmayabilir. Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek” diye konuştu.