Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yeni nesil çetelere katlamalı ceza! Çocuk tetikçi kullananların kökü kurutulacak

Yeni nesil çetelere katlamalı ceza! Çocuk tetikçi kullananların kökü kurutulacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni nesil çetelere katlamalı ceza! Çocuk tetikçi kullananların kökü kurutulacak
Çocuk, Tetikçi, Ceza, Organize Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Organize suç örgütlerinin, çocuk tetikçiler kullanmaları üzerine yeni tedbirler gündeme geldi. Kanun taslağına göre, çocukları yasa dışı eylemlerde kullanan çetelerin cezaları katlamalı olacak. Çocuk katillere de indirim uygulanmayacak.

YÜCEL KAYAOĞLU - Türkiye’de son birkaç yıldır, organize suç örgütlerinin, çocukları “tetikçi” olarak kullanmaya başlaması ile birlikte suça sürüklenen çocuklar konusunda yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi.  Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak ile özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çocukları adam öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak.

ÇOCUKLARA SIKI TAKİP

Taslak ile basit bir suç işlemiş olsalar bile ilk suçlarından itibaren çocukların takip edilerek, rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanıyor. AK Parti kaynakları, “Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda mafya örgütlerinin ve çetelerin en fazla dağılmış ailelerin çocuklarını kullandığı tespiti yapıldı. Bu nedenle, suç işleyen çocukların ebeveynlerinin sorumluluklarının yeniden ele alınması gündeme geldi.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ 

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, “Fransa’da benzer bir uygulama var. Hâkime takdir yetkisi veriliyor. Hâkim isterse cezada indirim yapmayabilir.  Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek” diye konuştu.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adnan Polat'tan Nusaybin'e dev spor kompleksiCHP'de komisyon revizyonu! 'Plan ve Bütçe'de tepki istifası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de komisyon revizyonu! 'Plan ve Bütçe'de tepki istifası - GündemCHP'de komisyon revizyonu! 'Plan ve Bütçe'de tepki istifasıSitelerde 'evcil hayvan' krizi! Şikayetler gitgide artıyor - GündemSitelerde 'evcil hayvan' kriziMavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu - GündemMavi Vatan'da tarihi an!ABB'deki konser yolsuzluğunda yeni gelişme! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi - GündemMansur Yavaş için soruşturma izni talebiKarguFPV zırhı deldi! STM'de gövde gösterisi - GündemKarguFPV zırhı deldi! STM'de gövde gösterisiHürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandı - GündemHürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...