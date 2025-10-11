Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi! Denizkurdu'nda milli silahlar boy gösterdi

YEŞİM ERASLAN / ANTALYA - Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe etkinliğini geliştirmek, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır hâle getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen millî ve uluslararası tatbikatlar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda 6-10 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Denizkurdu-1/2025 Tatbikatında, yerli üretim sistemler hedefleri tam isabetle vurdu. Tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yerinde takip etti.

YERLİ MÜHİMMATLAR DAMGA VURDU

Yerli sistemlerin öne çıktığı tatbikata, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, TCG Anadolu ve yerli mühimmatlar MAM-T, MAM-L, Tolun, Teber ve Kemankeş damga vurdu. Seçkin Gözlemci Günü’nde yerli ve millî sistemlerin sahadaki gücü gözler önüne serildi. Denizkurdu-1/2025’e 78’i suüstü unsuru, altısı denizaltı ve sekizi sahil güvenlik gemisi olmak üzere toplam 92 gemi, ayrıca 66 hava aracı katıldı.

Dört gün süren tatbikat boyunca müşterek harekât kabiliyeti ve çok tehditli ortamda karar verme yetenekleri denendi.Tatbikatın tamamlanmasının ardından konuşan Genelkurmay başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, “Denizkurdu-1 Tatbikatı’nı başarılı bir şekilde izledik. TB3 uçağımızın gemiden kalkışını gördük. Yeni ve yerli silah sistemlerinin denenmesiyle tatbikat hedefine ulaşmıştır” dedi.