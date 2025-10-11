Yeşil, dijital ve yerli... Üçüz dönüşüm geleceğin anahtarı

ÖNDER ÇELİK / İZMİR - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2000’de dünya nüfusunun sadece yüzde 6,7’si internet erişimine sahipken bugün bu oranın yüzde 68’e ulaştığını belirterek, “Artık dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 6 milyar insan aktif birer internet kullanıcısı. Bugün dijital ekonomi, küresel gayri safi hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor” dedi.

Türkiye GSYH’nin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan firmalardan 300’ü aşkın yöneticinin takip ettiği 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin açılışında konuşan Bolat; üretimde, ticarette, tüketimde, enerjide, bilgi teknolojilerinde ve daha birçok alanda sürdürülebilirlik ilkesinin hayatımızı şekillendirdiğini kaydetti.

Bakan Bolat, “2030’a kadar sürdürülebilirlik temelli yatırımların toplam hacminin 10 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz da dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, teknolojiyi merkezine alan, ülkemizin sahip olduğu girişimi ruhu, beşerî sermayesi, güçlü üretim ve ihracat altyapısı ile beraber bölgesel ve küresel bir lider olma yolundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bu nedenle biz, dijital çağın sunduğu her yeniliği; sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı kalkınma ve insan odaklı teknoloji anlayışıyla bütünleştirerek Türkiye Yüzyılı’nı dijital bir yüzyıla dönüştürme iradesindeyiz” diye konuştu.

İlgili Haber Bakan Bolat duyurdu! Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenleme geliyor

"7 MİLYAR TL DESTEK SAĞLADIK"

Geleceği bugünden inşa eden iki ana unsurun sürdürülebilirlik ve dijitalleşme olduğunu söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğiyle her alanda mücadele ederek gelecek nesillerimize her anlamda daha yaşanır bir dünya miras bırakmak için yeşil dönüşümü; teknolojinin hızlı gelişiminden hayatın her alanında faydalanmak için dijital dönüşümü şekillendiriyoruz. İkiz dönüşüm; yani yeşil ve dijital dönüşüm, birbirini besleyen iki ana eksenin yolculuğu. Biz buna bir de yerli dönüşümü ekliyoruz ve adına üçüz dönüşüm diyoruz. Yerli kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak çevreye duyarlı, teknolojiyi üreten ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 2002’de yüzde 30,4 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payı, 2025’in ilk dokuz ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla belirgin bir artış göstererek yüzde 42,6’ya ulaşmıştır. Yazılım, dijital oyun, yapay zekâ, blokzincir ve siber güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarımıza bugüne kadar yaklaşık 7 milyar TL destek sağladık."

Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu da yerli ve yabancı firmaların üst düzey yöneticilerini buluşturmanın gururunu yaşadıklarını, zirvenin bu yılki temasının iş dünyasının yakından takip ettiği ‘Transformation - Technology - Trends’ kelimelerine dem vuran ‘The Nexttt’ olduğunu kaydetti.