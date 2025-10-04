Bakan Bolat duyurdu! Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenleme geliyor

İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İSTOÇ İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yönetim kurulu üyeleri ve esnaf ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu.

İlgili Haber 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

"ETİKETLERDE DEVRİM GİBİ DÜZENLEMELERİMİZ OLACAK"

Ticaret Bakanı Bolat, perakende ticaret, abonelik sözleşmeleri, doğrudan satış, elektronik ilan, e-ticaret, emlak ve otomobil ticareti gibi alanlarda hayata geçirdikleri düzenlemelere ilişkin örnekleri paylaşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok alanda düzenlemelerimizi yaptık. Çok yakında, birkaç gün içinde fiyat etiket düzenlememiz geliyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde devrim gibi önemli kararlarımız, düzenlemelerimiz olacak. Biz bunları yaparken kuruluşlarla birlikte yapıyor, düzenlemelerimizi görüşe açıyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. Bir odaya kapanıp kendi başımıza kendimiz uydurmuyoruz. Hep istişarelerle, koordinasyonla doğruyu bulmaya çalışıyoruz." dedi.

"AMACIMIZ BÜYÜMEYE DEVAM ETMEK"

Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "e-İhracatta ve e-ticarette de önemli değişiklikler yaptık. Bunlar devam edecek. e-İhracata yönelik desteklerimiz aynı mal ihracatına, hizmetler ihracatına yönelik desteklerimiz gibi var. Birçok destek mekanizmamız sizlerin emrinde, hizmetinde, bunlardan faydalanabilirsiniz. Ticaret Bakanlığımızın imkanlarını, çalışmalarını lütfen iyi değerlendirelim. 7 gün 24 saat sizlerle iletişime açığız. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yaparak büyümeye devam etmek."

"İHRACATTAN ASLA VAZGEÇMEYİN, İHRACATI ÖNEMSEYİN"

İhracatın önemine de vurgu yapan Bakan Bolat, "Size tavsiyemiz ve sizden ricamız ne yaparsanız yapın, ihracattan asla vazgeçmeyin, ihracatı önemseyin. Yüzde 50 iç pazar-yüzde 50 ihracat, yüzde 40 iç pazar-yüzde 60 ihracat, yüzde 60 iç pazar-yüzde 40 ihracat gibi işinizi çeşitlendirin, pazarlarınızı çeşitlendirin." açıklamasında bulundu.