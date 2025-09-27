Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 TL'lik ürünü duyan mağazaya koştu! İndirim izdihamına emniyet müdahale etti

Manisa’da bir züccaciye mağazasının açılışına özel indirim yapacağını duyurması üzerine sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ucuz ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, bazıları ayakkabısını ve takısını kaybetti, bazıları ise ezilme tehlikesi yaşadı. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde bir züccaciye mağazası, açılışa özel indirim yapacağını açıkladı. Mağazanın birçok ürünü 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi fiyatlarla satışa sunacağını duyurması üzerine yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren kapının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AYAKKABI KAYBEDEN, TAKISINI DÜŞÜREN OLDU

Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar birbirlerini ezercesine mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Açılış sırasında ayakkabısını kaybeden ve takısını düşüren birçok kişi olurken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı.

EMNİYET GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağaza girişleri görevliler tarafından kısıtlandırılırken, dışarıda bekleyenler de sıraya girilmeleri konusunda uyarıldı.

Olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

