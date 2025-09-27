Trump'tan Portland emri: Gerekirse tam güçle vurun!

ABD'nin batısındaki Portland kentinde artan şiddet olayları sonrası Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, kentteki çatışmaların durdurulması için ordu birliklerinin gönderilmesi talimatı verdi.

Trump, Portland’ın “savaşla harap olmuş” bir şehir haline geldiğini savunarak, Antifa ve benzeri grupları "iç terörist" ilan etti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerinin saldırı altında olduğunu belirten Trump, "Gerekirse tam güç kullanın" ifadesini kullandı.

"GEREKİRSE TAM GÜÇ KULLANIN"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in talebi üzerine, Savaş Bakanı Pete Hegseth’e, savaşla harap olmuş Portland'ı ve Antifa ile diğer yerli teröristlerin kuşatması altındaki ICE tesislerini korumak için gerekli tüm askerleri sağlaması talimatını veriyorum. Gerekirse tam güçle müdahaleyi de yetkilendiriyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, Portland’da yaşanan olaylar nedeniyle Bakanı Pete Hegseth’e ordu birliklerinin sevk edilmesi emrini verdiğini duyurdu.

PORTLAND'DA NELER OLUYOR?

Protestocular, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) göçmenlere yönelik uygulamalarını protesto etmek için toplanmıştı.

Ancak federal ajanların sert müdahalesi, olayların büyümesine yol açtı.

Portland Emniyeti’nden üst düzey bir yetkili, mahkemede yaptığı açıklamada federal polislerin, Güney Portland’daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde yaşanan protestolarda bazı çatışmaları “kışkırttığını” söyledi.

ŞİDDET UYARISI HAZİRAN'DAN BERİ VARDI

14 Haziran 2025’te ICE binası önündeki eylemler sırasında, Portland Polisi olayları "isyan" olarak tanımladı.

BELEDİYE BAŞKANI: ŞİDDETSİZ GÖSTERİLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, federal ajanların barışçıl göstericilere müdahale ettiğini gösteren videoların ardından, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na soruşturma çağrısında bulundu

