Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvede

ABD'de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvede

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD&#039;de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvede
Ekonomi, Enflasyon, Hayat Pahalılığı, İşsizlik, Pazarlama, Haber
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, ABD'li tüketicilerin en büyük kaygısı yüzde 32 ile enflasyon ve hayat pahalılığı. Ankette enflasyonun ardından gelen en büyük kaygı yüzde 12 ile istihdam ve ücretler oldu. Araştırma, demografik gruplar arasındaki öncelik farklılıklarını da gözler önüne serdi.

ABD’de yapılan yeni bir anket, küçük işletmelerin önümüzdeki dönemde izleyecekleri stratejilere yön verecek önemli bulgular ortaya koydu.

ABD'LİLERİN EN BÜYÜK KAYGILARI NELER?

SurveyMonkey’in Ağustos 2025 anketine göre, Amerikalıların yüzde 32’si en büyük önceliğini enflasyon ve hayat pahalılığı olarak görüyor.

Bu veriler, giderek artan ekonomik sıkıntılar karşısında ayakta kalmaya çalışan küçük işletmeler açısından doğrudan önem taşıyor.

Tüketicilerin mali kaygılarla hareket ettiği bir dönemde işletmelerin, pazarlama ve faaliyet stratejilerini “değer ve uygun fiyat” vurgusu üzerine kurmaları gerektiği belirtiliyor. İndirimler, promosyonlar ve sadakat programları bu anlamda öne çıkıyor.

ABD'de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvede - 1. Resim

İSTİHDAM GERİ PLANDA KALDI

Ankette enflasyonun ardından gelen en büyük kaygı yüzde 12 ile istihdam ve ücretler oldu.

Söz konusu durum, tüketici davranışlarında yükselen maliyetlerin istihdam konularını gölgede bıraktığını ortaya koyuyor.

ABD'de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvede - 2. Resim

DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma, demografik gruplar arasındaki öncelik farklılıklarını da gözler önüne serdi.

Genç kuşak Hispanik kadınların yüzde 31’i için en önemli mesele göç olurken, Gen Z Hispanik erkekler arasında enflasyon, göç ve işsizlik yüzde 19 ile eşit seviyede kaygı oluşturdu. Uzmanlara göre bu durum, işletmelerin farklı toplumsal hassasiyetlere uygun pazarlama mesajları geliştirmesini zorunlu kılıyor.

ABD'de ekonomik kaygılar artıyor! Enflasyon ve hayat pahalılığı endişesi zirvede - 3. Resim

PRATİK ÇÖZÜMLER 

Uzmanlar, küçük işletmelerin yalnızca trendlere bakmakla yetinmeyip bunları pratiğe dönüştürmesi gerektiğini vurguluyor. Bütçe planlaması ve enflasyonla mücadeleye dair eğitimler, atölyeler ya da çevrim içi kaynaklar sunmak, tüketiciye ek değer kazandırabilecek adımlar arasında gösteriliyor. Ayrıca tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi ve maliyetlerin kontrol altında tutulması da rekabet gücünü korumak için öneriliyor.

İLETİŞİMDE DENGE KRİTİK ÖNEMDE

Anket, iletişim stratejilerinde de dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koyuyor. İşletmelerin tüketici kaygılarını görmezden gelmemesi ancak aynı zamanda panik havası oluşturmaktan da kaçınması gerektiği ifade ediliyor. Şeffaf ama güven veren bir dilin müşteri sadakati açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Dış Haberler

Adamlar grubu dağıldı mı, konserleri neden iptal oldu?Arda Güler, İspanya'yı kasıp kavuruyor: Derbide 11 dakikada bir gol ve bir asist
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak - EkonomiMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacakTürkiye'den 5 yılda 9 milyar dolarlık eczacılık ürünü ihracı! En çok Güney Kore'ye sattık - EkonomiTürkiye'den 5 yılda 9 milyar dolarlık eczacılık ürünü ihracıTPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldı - EkonomiTPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldı"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdi - Ekonomi"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdiÇıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda - EkonomiÇıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık mirasEv kadınlarına erken emeklilikte yeni kulis bilgileri! Tarih verildi, 10 milyon kişi yararlanacak - EkonomiEv kadınlarına erken emeklilikte yeni gelişmeler
Sonraki Haber Yükleniyor...