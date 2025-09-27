Zelenskiy'nin siparişi Tel Aviv'den geliyor! Patriotlar Rusya-Ukrayna savaşına dahil olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail’den teslim edilen ABD yapımı bir Patriot hava savunma sisteminin yaklaşık bir aydır Ukrayna’da kullanıldığını, önümüzdeki aylarda iki Patriot sisteminin daha teslim edileceğini açıkladı.

RUS SALDIRILARINA KALKAN OLABİLECEK Mİ?

Kiev yönetimi, özellikle kış öncesinde Rusya’nın her gün düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarını püskürtmek için hava savunmasını güçlendirmeye çalışıyor. Bu saldırılarda ısınma altyapısı sık sık hedef alınıyor.

Zelenskiy, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap etmesinin ve ABD Başkanı Donald Trump ile diğer üst düzey yetkililerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Zelenskiy, “İsrail yapımı (Patriot) sistem Ukrayna’da çalışıyor. Bir aydır faaliyette. Sonbaharda iki Patriot sistemi daha alacağız” dedi.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İsrail, Batılı müttefiklerin aksine Moskova’ya yaptırım uygulamayarak tarafsız bir pozisyon benimsemişti.

RUSYA-İSRAİL ARASINDA SOĞUK İLİŞKİLER

Ancak Rusya’nın İran’a yaklaşması ve Batı’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının Tahran tarafından sağlandığını açıklamasıyla birlikte Tel Aviv-Moskova ilişkileri gerildi. Kremlin’in İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşı kınaması da iki ülke arasındaki soğukluğu artırdı.

Zelenskiy, eylül-ekim aylarında ABD ve Ukrayna heyetlerinin çeşitli programlar kapsamında silah alımlarıyla ilgili bir dizi görüşme yapacağını belirtti ancak finansman kaynağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Ukrayna lideri, Washington’a 90 milyar dolarlık silah alımı planı kapsamında istediği silahların listesini sunduklarını kaydetti. Zelenskiy, ABD yapımı uzun menzilli Tomahawk füzelerinin talep edildiğine dair iddialarla ilgili bir soru üzerine ise “Uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere belirli silah türleri konusunda ayrı anlaşmalara hazırız” ifadelerini kullandı. Ancak Zelenskiy, bunun “çok hassas bir mesele” olduğunu belirterek daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna ile ABD’nin artık “sahada gerçekten neler yaşandığı ve ne tür ilerlemeler sağlanabileceği” konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı. Trump ile görüşmesini ise “çok iyi” şeklinde değerlendirdi.