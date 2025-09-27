Kritik enerji hattı vuruldu! Karadeniz’e giden petrol borusu devre dışı

Ukrayna’ya bin kilometre uzaklıktaki Çuvaşistan’da gerçekleşen bir drone saldırısı, Rusya’nın Karadeniz’e uzanan hayati petrol boru hattını vurdu. Tynhgovatovo pompa istasyonu hedef alınırken, Karadeniz'e ham petrol taşıyan boru hattı geçici olarak kapatıldı.

Çuvaşistan’daki Tynhgovatovo petrol pompa istasyonu, Ukrayna sınırından yaklaşık 1000 kilometre içeride bulunmasına rağmen hedef alındı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çuvaşistan Başkanı Oleg Nikolaev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün sabah, insansız hava araçları kullanma girişimi kaydedildi” dedi.

KRİTİK HEDEF: NOVOROSSİYSK'E GİDEN PETROL HATTI

Saldırının gerçekleştiği boru hattı, Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanına ham petrol taşıyor. Üstelik hat, yalnızca enerji arzı açısından değil, aynı zamanda Rusya’nın dış ticaret dengesinde stratejik bir can damarı olarak bilinmekte.

Aynı tesis 9 Haziran 2025'te de vurulmuş, geçici kapanmaya neden olmuştu.

AYNI GÜN İÇİNDE 55 DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı açıklamada, gece boyunca toplam 55 insansız hava aracının çeşitli bölgelerde düşürüldüğünü duyurdu.

KRASNODAR RAFİNERİSİ DE VURULMUŞTU

Bu saldırıdan bir gün önce, 26 Eylül'de Krasnodar bölgesindeki Afipsky petrol rafinerisi de benzer bir drone saldırısıyla hedef alınmıştı. Rafineride çıkan yangın 30 metrekarelik alanı etkilerken, bir üretim ünitesi hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmadı.