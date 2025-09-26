Zelenskiy: Savaş bittiğinde görevi bırakacak mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nun ardından New York’ta Rusya’ya seslendi, Trump ile görüşmesinin perde arkasını paylaştı.

Röportaj sırasında İngilizce konuşmayı kabul eden Zelenskiy, özellikle savaş nedeniyle ailesinden uzak olmanın zorluğunu anlatırken sesi titredi ve “Çok üzgünüm” dedi. Ruslar tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklara duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

'PUTİN, TRUMP'A YALAN SÖYLEDİ!' Trump ile görüşmesine dair Zelenskiy, “Trump bana Ukrayna’nın enerji altyapısına ve silah depolarına misilleme saldırıları düzenlememiz gerektiğini söyledi ve bu konuda yeni bir uzun menzilli sistem sağlamak için çalışacağını belirtti” ifadelerini kullandı. Trump’ın Ukrayna’nın savaşı kazanabileceğine inandığını aktarmasına dair de, “Elbette olumlu bir şekilde şaşırdım” dedi. Barak Ravid’in “Trump size ‘kartlar sizde değil’ dedi, ne değişti?” sorusuna, “Trump artık Putin’in kendisine başarı getirmeyeceğini anladı. Amerikan halkı Putin’e güvenmiyor. Amerikan halkının desteği Trump için çok önemli. Putin Trump’a yalan söyledi ve oyun oynuyor” şeklinde ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Axios’a verdiği röportajda Trump ile görüşmesinden savaşın gidişatına, Rusya’ya uyarılarından siyasi geleceğine kadar önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Amacım savaşı bitirmek, göreve devam etmek değil” dedi.

"TOPRAK TAVİZİ YOK"

Zelenskiy, Rusya’nın Avrupa hava sahasını ihlalleri konusunda ise, “Çok zayıf bir tepki vardı. Hepsini vurmak gerekirdi. Eğer birisi topraklarınızda halkınızı öldürüyorsa cevap vermelisiniz. Jetler hava sahanızdaysa onları engellemelisiniz.” dedi.

Savaşın bitmesi için toprak tavizine hiç sıcak bakmadığını belirten Zelenskiy, “Hayır, geçici olarak işgal edilmiş bu toprakları asla tanımayacağız. Bunu yapamayız” ifadelerini kullandı. Trump’ın Ukrayna’nın kazanmasını isteyip istemediğine ilişkin soruya da, “Evet” cevabını verdi.

'SAVAŞ BİTİNCE GÖREVİ BIRAKACAĞIM'

Savaş sona erdiğinde görevini bırakmaya hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, “Amacım savaşı bitirmek, göreve devam etmek değil” dedi. Ateşkes sağlanması halinde seçimlerin düzenlenmesi için parlamentoya sinyal verebileceğini belirten Zelenskiy, güvenlik durumu ve anayasal kısıtlamalar nedeniyle seçimlerin ertelenmiş olmasına rağmen, “Seçimler yapılabilir ve süreci ilerletebiliriz” olarak aktardı.

İç politika ile ilgili açıklamalarında, 2019’da ezici çoğunlukla seçildiğini hatırlatan Zelenskiy, “Savaşın ilk aylarında popülaritem yaklaşık %90’a fırladı” ifadelerini kullandı. Temmuz ayında parlamentodaki müttefiklerinin bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumlarını zayıflatma girişimi büyük protestolara yol açmış, ancak bu adım hızla geri çekilmişti. Zelenskiy, bunun Ukrayna’nın demokratik gidişatı açısından endişe oluşturduğunu belirtti.

Röportaj boyunca Zelenskiy, önceliğinin savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması olduğunu vurguladı. ABD’den stratejik destek taleplerini yinelerken, Rusya’ya yönelik uyarılarını da sürdürdü.