Ukrayna lideri Zelenskiy'den Putin'e çağrı: Görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Putin’le liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduğunu ancak Moskova’nın barışa yönelik bir adım atmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le doğrudan görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile yaptığı görüşmeyi Telegram hesabından duyuran Zelenskiy, barış sürecine dair atılabilecek adımları ele aldıklarını belirtti.

"SAMİMİ HİÇBİR ADIM ATTIĞINI GÖRMEDİK"

Zelenskiy, İsviçre’nin muhtemel bir liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, “Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz” dedi.

