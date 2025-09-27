Nijerya’da maden faciası: 100'den fazla ölü var

Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte, en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Facianın ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, şu ana kadar yalnızca 13 kişinin cansız bedenine ulaşabildi.

Hayatta kalan madencilerden Isa Sani, "Hayatta kaldığımız için şanslıyız. 100'den fazla kişiden sadece 15'imiz kurtarıldı" dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yüzlerce kişinin göcük altında kaldığı tahmin ediliyor.

Zamfara Eyaleti Madenciler Derneği'nden Muhammadu Isa, olayın yaşandığını doğrularken, bazı kurtarma görevlilerinin de müdahale sırasında hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

"Çökme sırasında 100'den fazla madenci vardı" diyen yerel sakin Sanusi Auwal, şu ana kadar çıkarılan ceset sayısının 13 olduğunu söyledi.